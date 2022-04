Un mécanicien Lotto-Soudal tente de dépanner un coureur... mais chute sur les pavés de Paris-Roubaix

Chutes, ennuis mécaniques, bordures : cette édition 2022 de l'Enfer du Nord a été démentielle et a apporté son lot d'images surprenantes, comme celle de ce mécanicien de l'équipe Lotto-Soudal. Krist, puisque c'est de lui dont il s'agit, a tenté de présenter le plus vite possible un vélo à Brent Van Moer, coureur de la formation belge. Piégé par les pavés de la Trouée d'Arenberg, le mécanicien a malheureusement chuté. Le dépannage le plus inattendu de la journée probablement.

"Il n'y a pas que les coureurs qui ont dû faire face aux chutes ce dimanche. Bon rétablissement à notre mécanicien Krist, qui s'est amoché le coude d'une bien vilaine manière", a tweeté la formation de Brent Van Moer.

Dylan van Baarle a bouclé à 45,792 km/h l'édition la plus rapide de Paris-Roubaix depuis la création de l'épreuve en 1896. Avant la victoire du Néerlandais, le record appartenait à notre compatriote Greg Van Avermaet, vainqueur en 2017 à la moyenne de 45,204 km sur une distance quasi-identique, à 200 mètres près.