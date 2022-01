« Un matin, dans la rivière, j’ai pleuré »

En emmenant les lecteurs de son roman-photo à la découverte des beautés de la vallée du Burnot, Michel Fautsch réalise un plaidoyer en faveur de la protection des rivières et de leur environnement. Ce terrain de jeu, dont il connaît le moindre recoin, le naturaliste le présente sans prétention, avec la simplicité de celui qui contemple sans y toucher. En alternant les images et les témoignages des instants qu’il a vécus le long de la rivière, le spécialiste de la faune et de la flore nous invite à prendre du recul, pour mieux comprendre les enjeux qui en découlent.