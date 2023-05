Un match nul après 62 victoires de suite : Séville met fin à l’incroyable série du FC Barcelone Femina

C’est l’une des équipes féminines qui comptent le plus depuis quelques années. Le FC Barcelone Femina vient de voir sa série affolante de victoires prendre fin ce mercredi en Liga face à Séville.

708 jours entre le 1er juin 2021 et le 10 mai 2023. 708 jours que l’équipe féminine du FC Barcelone n’enregistrait que des victoires en championnat. Connue pour être l’une des équipes les plus fortes en football chez les dames, le Barça Femina a perdu ses premiers points en championnat cette saison.

Ce mercredi à Séville, et ce malgré 84% de possession de balle et 24 tentatives, les Blaugrana n’ont pas réussi à faire mieux qu’un partage 1-1. Alexia Putellas, double ballon d’or en titre et revenue après une grave blessure au genou, a raté une énorme possibilité.

L’équipe du Barça pourra cependant se consoler. Avec 11 points d’avance sur le Real Madrid Femina, les filles du Barça devraient bientôt fêter un nouveau titre, le 8e de son histoire et le 4e de suite.

Et puis, le samedi 3 juin, elles auront aussi l’occasion de remporter une nouvelle finale de Ligue des Champions après celle de 2021 (elles ont perdu en 2022 face à Lyon) si elles s’imposent face à Wolfsburg.