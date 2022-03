Un match de Premier League interrompu...parce qu'un supporter s'est ligoté au poteau

On pensait avoir tout vu, tout entendu mais on avait tort. Jeudi soir, la rencontre Everton - Newcastle, pourtant sans histoire sur papier, a rapidement fait le tour de la toile. La raison de ce buzz ? Un supporter qui avait visiblement envie de faire passer un message.

En plein match, il s'est donc infiltré sur la pelouse et a profité de quelques secondes d'inattention des stewards pour se ligoter le cou à un poteau. Une scène ubuesque qui a évidemment fait réagir les supporters présents dans le stade. Comble de l'absurde, les stewards ont mis quasiment dix minutes pour libérer le militant en question qui arborait un t-shirt orange orné d'un message "Just Stop Oil." (Stoppez le pétrole) et qui a visiblement réussi son coup au vu du buzz gigantesque de la séquence.

L'image d'un steward qui court avec une pince gigantesque vers le but restera, elle, sans doute aussi dans les mémoires.