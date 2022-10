Un match de League of Legends interrompu à cause d'une paire de Crocs

Les Worlds de League of Legends entrent cette année dans leur douzième édition tandis que ce n’est que la deuxième pour les Champions de Valorant, il est donc logique que les règles de LoL soient "plus jeunes" et permissives.

Jean-Baptiste Blot, producteur des événements Esports Valorant, déclarait récemment que l’image de marque et le style de Valorant se voulaient plus axés sur l’individu que sur League of Legends. Cette différence d’image pourrait expliquer de telles différences dans leurs règlements respectifs.