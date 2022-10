Un masterplan pour définir l’avenir du centre de Stavelot

La Ville de Stavelot a présenté hier soir son masterplan à la population. Le masterplan regroupe en fait les idées maîtresses qui doivent prévaloir pour l’aménagement du centre de la localité pour les années à venir. Il émane d’une étude réalisée auprès de la population.

Les Stavelotains ont été consultés pour définir les idées reprises dans le masterplan, et une d’entre elles s’est particulièrement imposée : " Les Stavelotains souhaitent vraiment que l’authenticité du centre-ville reste intacte et le masterplan préconise surtout de reconstruire la ville dans la ville, donc de rénover vraiment le centre historique et de rénover l’ensemble des bâtiments plutôt que de vouloir s’étendre vers les extérieurs et de développer l’urbanisation intensivement à l’extérieur du centre-ville ", détaille Nathalie Rentmeister, échevine de l’Urbanisme.

Ce masterplan ressemble à un catalogue de bonnes intentions puisqu’il n’a pas de caractère contraignant pour les autorités, mais celles-ci entendent bien le respecter. Des décisions récentes sont là pour en démontrer l’utilité : " Le masterplan a servi d’appui et a servi à freiner certains projets démesurés ou qui ne sont pas en phase avec ce que les habitants souhaitent pour leur commune. De plus, l’Urbanisme à Liège nous a suivis, par exemple sur un dossier, donc ce masterplan sert tous les jours à nos équipes ", souligne-t-elle.

Autre élément compris dans le masterplan, la préservation des dix zones d’aménagement communal concerté, ce qui devrait protéger les paysages stavelotains durant des années encore.