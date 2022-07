Un masque anti-âge à la fiente d’oiseau ? Découvrez les pires astuces des stars

Habituellement, ce sont les remèdes de grand-mère efficaces que l’on trouve sur Internet. Aujourd’hui, dans Le 8/9, Ivan a décidé de vous présenter trois astuces beauté de stars à ne surtout pas reproduire chez vous.

Les stars sont toujours à l’affût de nouvelles techniques pour rajeunir leur peau, repulper leurs lèvres etc. Si certaines de leurs techniques s’avèrent efficaces, d’autres sont plutôt douteuses.

Voici le top 3 des pires astuces beauté :

Victoria Beckham utilise un soin originaire du Japon et utilisé par les Geisha. Ce soin est composé d’eau, de riz et de fientes d’oiseaux, un mélange que l’ancienne Spice Girl applique sur son visage. Ce masque aurait des vertus rajeunissantes, en réalité il est très acide. Les dermatologues déconseillent fortement cette astuce qui a plus de chance de vous détruire la peau que de la rajeunir.

En seconde position, on retrouve une pratique qui divise les spécialistes, certains sont convaincus d’autres pas du tout. Il s’agit du "Vampire Lift", une méthode qui a été rendue populaire par Kim K. Pour bénéficier de ce "soin", il suffit de se faire une prise de sang et d’ensuite se réinjecter le sang dans le visage à l’aide de multi-injections. Une technique qui en plus d’être douteuse, doit être douloureuse.

Et pour clôturer ce top, Ivan vous a dégoté l’astuce détox de Jessica Simpson.

Pour avoir une belle peau sans impureté, la chanteuse utilise une astuce chinoise, elle boit de l’urine de vache. Une astuce qui comme vous vous en doutez ne semble ni bonne pour les papilles gustatives ni pour les reins.

En complément des techniques médicales comme la chirurgie, beaucoup de stars utilisent des techniques naturelles, parfois normales, parfois étranges, répugnantes ou dangereuses.