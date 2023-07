Un mash-up improbable entre Kiss et Earth Wind & Fire

Le nouveau génie du mash-up, Bill McClintock, nous propose une nouvelle mixture musicale inattendue en associant "I Was Made For Loving You" de Kiss et "Boogie Wonderland" de Earth Wind & Fire.

Ce n'est pas monnaie courante de tomber sur des mixes qui fusionnent aussi parfaitement des mondes opposés. Mais c'est ce que réussit à faire le talentueux Bill McClintock en créant des mashups brillants et créatifs à la fois.

Le maestro du mash-up nous a donc concocté un mélange entre le cultissime "I Was Made For Loving You" de Kiss avec le grand classique "Boogie Wonderland" de Earth Wind & Fire.

Deux salles, deux ambiances et, à priori, deux morceaux aux antipodes l'un de l'autre. Le résultat - appelé "I Was Made for Boogie Wonderland" - est assurément étrange mais après quelques écoutes, on se dit que ce mash-up fonctionne et n'est pas si incongru.

Écoutez le mash-up ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez :