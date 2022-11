Un mariage hautement symbolique, Carine et Yannick se sont dit oui dans la salle de fête de l’épicerie sociale les capucines dans les Marolles. Carine et Yannick, c’est l’union de deux rescapés de la vie, autrefois sans abris. Une histoire d’amour qui illustre aussi comment le secteur associatif aide tous les jours des personnes marginalisées à reprendre pied et à retrouver une vie digne.

Un reportage de Pierre Vandenbulcke.