Un mariage hautement symbolique, Carine et Yannick se sont dit oui dans la salle de fête de l’épicerie sociale les capucines dans les Marolles

Carine et Yannick se sont dit oui dans la salle de fête de l’épicerie sociale les capucines dans les Marolles. C’est l’union de deux rescapés de la vie, autrefois sans abris. Ils se sont rencontrés dans une collocation solidaire il y a un peu plus d’un an et demi. Avant de tomber amoureux, Carine 61 ans et Yannick 63 ans, sont tous les deux dans un parcours de vie marqué par la violence et l’errance. C’est l’assistante sociale du centre santé miroir dans les marolles qui aide Carine à remonter la pente et qui l’aiguille notamment vers l’épicerie sociale les capucines.

Un reportage de Pierre Vandenbulcke