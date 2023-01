Un mardi plus au sec

Cet après-midi, le ciel restera très nuageux sur le sud-est tandis que partout ailleurs, rayons de soleil et nuages joueront à cache-cache. Le risque d’une averse reste cantonné à la Côte. Ce sera la journée la plus sèche de la semaine et malgré les éclaircies et un vent modéré de secteur sud, les températures seront en léger recul par rapport à hier. On atteindra 5 à 9°C. En toute fin de journée, les nuages seront à nouveau plus nombreux à partir de la frontière française.