Ce matin, le ciel restera nuageux à couvert sur l’ensemble des régions. Quelques pluies plutôt faibles sont attendues, mais elles concerneront principalement le littoral et la botte du Hainaut. On attend en fin de matinée des températures comprises entre 9 et 12°C.

Pas de miracle pour cet après-midi, le ciel restera bien gris et de faibles pluies envahiront peu à peu la majorité du territoire. Une bonne partie du pays restera au sec jusqu’à 17h-18h. Seule une frange du littoral et les régions d’Anvers ou d’Hasselt seront épargnées. Les maxima seront en baisse par rapport à hier : on ne dépassera plus 12°C du côté d’Ostende, 13-14°C dans le centre, 15°C du côté d’Arlon.