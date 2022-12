Un marché en croissance de 20%, les drones seront-ils partout demain ?

Dans cette entreprise du Brabant wallon, on travaille par projet, loin de la production standard.

C’est le cas de ce projet lié à l’agriculture, détaillé par Caroline Léonard, technico-commerciale : "l’épandage des trichogrammes en agriculture, ce sont des larves d’une espèce d’abeille qui sont dans des petites capsules et qui sont lâchées sur les champs de maïs pour lutter contre la pyrale du maïs, donc traitement complètement bio et naturel pour lutter contre le développement d’un parasite dans les champs de maïs. On est dans un secteur concurrentiel, mais notre entreprise est tellement sur des marchés et des applications de niche qu’on n’est pas en compétition avec les boutiques en ligne ou même les boutiques qui vendent autant de l’aéromodélisme pour le loisir que du drone milieu de gamme qui peut servir pour des utilisations professionnelles, mais qui sont des drones fabriqués en usine, en Asie ou ailleurs, à grande échelle, qui sont des drones standards".