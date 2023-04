Un marathon de la bière à Virton

Après une première édition l’année dernière, le Gaume Beer Marathon est de retour ce 30 avril 2023 à Virton.

L’évènement n’a de marathon que son nom. La JCI de Gaume vous convie cette année encore à une balade de 7 à 8 kilomètres ponctuée de dégustations de bières locales (à consommer avec modération) et de visites de lieux insolites. Dix stands vous permettront de découvrir des bières issues de brasseries locales telles que la brasserie Drunk Sailor Beer Project, la brasserie artisanale Millevertus, la brasserie des Trévires et bien d’autres encore. Ce sera également l’occasion de redécouvrir les lieux méconnus de Virton comme la Galerie du Cheval Blanc. Pôle culturel et associatif, le bâtiment rénové a accueilli en son temps Victor Hugo.

Attention l’inscription y est obligatoire.