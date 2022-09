Un marathon d'un mois pour aider les Luxembourgeois à améliorer leur tri des déchets

Il y a un an que les sacs bleus (PMC+), faisaient leur apparition pour le tri des déchets en Province de Luxembourg. Un an plus tard, Idelux Environnement dresse un bilan très positif. " Nous sommes passé de 10 kilos par habitant et par an à 24 kilos par habitant par an ", explique Fabian Collard, Directeur Général du groupe des intercommunales Idelux. " C’est 4000 tonnes de déchets résiduels en moins ! " Mais il reste jusqu'à 10% d'erreurs dans le tri des consommateurs, ce qui entraîne encore des coûts supplémentaires ! On trouve dans les sacs bleus par exemple, du carton ou encore des emballages plastiques mais où il reste beaucoup de charcuterie. Même chose dans les autres sacs duobags, où parfois des emballages PMC se trouvent également ! C’est ce qui pousse Idelux Environnement à organiser du 5 au 30 septembre, un " marathon du tri " ? Pendant cette période, les contrôles vont s'intensifier. Sur le terrain, les équipes vont systématiquement contrôler sacs et duobags distribueront bons et mauvais points. Une carte dans la boîte aux lettres pour dire merci si on est bon élève. En cas d’accumulation d’erreurs de tri manifeste, un autocollant rouge qui est apposé et le camion ne prend pas le sac. " Mais l’objectif du " marathon du tri ", explique Stefan Fokan, " c’est d’informer au maximum et montrer comment faire un tri correct ! " Le dialogue sera privilégié sur place ou via un call-center, le 063/211987 de 9 à 12h et de 13 à 17h.