Un Malinois condamné pour avoir piraté le site d'American Airlines

Le tribunal correctionnel de Malines a condamné jeudi à trois ans de prison ferme un Malinois qui, en 2017, avait piraté plusieurs sites d'American Airlines, ce qui lui vaut également d'être visé par la justice américaine.

Agé de 27 ans, Kevin D., actuellement détenu en Italie, a été reconnu coupable de piratage et de fraude informatique. Déjà condamné à deux reprises pour des infractions similaires contre Mobistar, Utopolis, SN Brussels Airlines et Lufthansa, l'homme a écopé jeudi d'une peine de trois ans de prison ferme.

Entre le 7 et 12 août 2017, le prévenu avait effectué pas moins de 21 réservations frauduleuses de billets d'avions et différents piratages pour un préjudice total s'élevant à plus de 200.000 dollars.

Kevin D. était également parvenu à mettre la main sur des données du personnel, des clients ainsi qu'à des informations sur les procédures internes à American Airlines et aux aéroports américains où la compagnie opère.