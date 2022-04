Un Malaisien handicapé mental exécuté à Singapour après une condamnation pour trafic de drogue

Reprieve, une ONG qui fait campagne contre la peine de mort, a déclaré que M. Nagaenthran était "victime d’une tragique erreur judiciaire". La pendaison d’un homme handicapé mental "est injustifiable et constitue une violation flagrante du droit international à laquelle Singapour a choisi de souscrire", a déclaré la directrice de l’association, Maya Foa.

L’Union européenne (UE) a qualifié mercredi cette sentence de "cruelle et inhumaine" et a exhorté Singapour à "adopter un moratoire sur toutes les exécutions" et à abolir la peine capitale. La peine de mort "n’a aucun effet dissuasif sur la criminalité et représente un déni inacceptable de la dignité et de l’intégrité humaines", a déclaré Nabila Massrali, porte-parole de la politique étrangère de l’Union.