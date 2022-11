Un maillot qui... change de couleur : le tifo sensationnel des supporters de Schalke enflamme la toile

Arrêtez tout, on tient sans doute déjà le tifo de l'année. Il nous vient tout droit d'Allemagne, de Bundesliga et de l'esprit des supporters de Schalke 04.

Parce que même si le club mythique n'a amassé que six petits points depuis le début de saison et vagabonde en queue de classement, les supporters, eux, restent présents. Et bien présents !

Alors que leur équipe accueillait Fribourg, solide 3e au classement, ils ont déployé un immense tifo représentant un maillot blanc de leur équipe. Un maillot blanc (sur fond blanc) qui s'est très vite transformé en maillot bleu, une fumée bleue permettant au maillot de changer de couleur. De quoi rendre complètement fous les différents internautes, séduits par l'idée.

Suffisant pour galvaniser les troupes de Gelsenkirchen ? Non, puisque Schalke s'incline 0-2.