Un maillot enflammé pour les Diables au Qatar ? Les nouveaux équipements auraient fuité

Les Diables rouges auront un nouvel équipement pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et il semblerait que celui-ci ait fuité. Sur Twitter, des photos de Michy Batshuayi et de Thomas Meunier avec de nouveaux maillots circulent. Batshuayi porte une vareuse rouge ornée de flammes sur les manches et Meunier porte une vareuse blanche très simple avec des fines bandes colorées. Les deux maillots sont très différents et le style très marqué du rouge risque de faire débat parmi les supporters, d’autant qu’il s’agirait, si cela se confirme, du premier équipement de notre équipe nationale. Et vous, vous aimez ?