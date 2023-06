Un maillage écologique pour reconnecter les forêts du Brabant

De son côté, pour densifier le maillage écologique en Brabant wallon, la Province a fait appel à l'expertise de l'ULB, via l'Igeat, l'Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Une dizaine de pistes d'action ont été identifiées, certaines sont prioritaires :

" Il s'agit par exemple de créer une série d'écoducs pour traverser des voiries régionales ou communales et permettre à la faune de traverser en toute sécurité ; il y a pas mal de barrières qui existent aujourd'hui et qu'il va falloir lever" explique Pierre Francis, responsable du service environnement et du développement territorial à la Province. Ce genre de couloir écologique devrait être construit par exemple à Rixensart, à hauteur de la Grande Bruyère sur la N275. D'autres interventions plus simples et moins onéreuses sont aussi au programme, comme une liaison verte dans le zoning nord de Wavre, entre les bois du templier et Sainte Anne ou encore la plantation de haies, le curage de mares ou la restauration de landes de bruyère si caractéristiques des environs.