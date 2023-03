Un magasin de réparation de vélos, une distillerie : voici ce que deviennent les anciennes gares de la SNCB

A Binche aussi, l’ancienne gare va avoir une nouvelle vie : même si ici tout est encore à faire, c’est bientôt une distillerie qui ouvrira ses portes ici.

Depuis les années 60, l’aile gauche de cette immense gare est totalement vide, un manque à gagner pour la SNCB qui propose son bien via un bail emphytéotique de 27 ans. "Cela permet de voir à la SNCB son bâtiment occupé, et pour nous ne pas avoir toutes les obligations d’être propriétaires, explique Jérôme Urbain, gérant de "Plus Oultre Distillery".

En tout, la SNCB propose des bâtiments à la location à plus de 400 commerces. Elle en vend aussi certains : sur les dix dernières années, 59 gares ont ainsi été vendues.