Un luthier belge réalise une guitare avec du mobilier Ikéa

Il est parti de pièces des modèles TUVA, HENRIKSDAL, LACK, MÅLERÅS, APTILIG, LILANGEN et KALLAX pour imaginer cette guitare dans le style de la Red Special de Brian May.

"L’idée était une plaisanterie au départ, je me souviens avoir monté les escaliers en disant à ma femme : " Je vais faire une guitare avec le vieux lit de Zoé ". Elle avait levé les yeux au ciel et m’avait juste demandé pourquoi. Et j’ai immédiatement pensé que c’était comme ça, simplement. "

A la fin de la vidéo, vous pourrez aussi entendre le résultat sonore de cette guitare 100% homemade ! Il y donne aussi le détail des pièces utilisées et toute l’histoire autour de cette idée attachante !

Notre animateur Laurent Debeuf vous proposait d'ailleurs une émission spéciale consacrée à la fameuse Red Special de Brian May dans Guitar Heroes sur Classic 21. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet instrument "homemade" lui aussi, voici de quoi satisfaire votre curiosité :