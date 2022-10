Un lundi très nuageux et localement pluvieux

Cet après-midi, la perturbation continuera sa progression sur notre pays. Les nuages resteront nombreux et les averses seront assez fréquentes, surtout du Hainaut jusqu’aux régions de Namur et de Bruxelles. Les régions proches du Luxembourg devraient rester au sec. Et pour les maxima, on attend 17°C à Saint-Hubert et à la côte, 18 à 19°C dans la plupart des régions centrales, 20°C à Liège et jusqu’à 21°C du côté d’Arlon.