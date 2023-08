Un lundi au soleil dans le jardin secret de Claude François

Claude François avait acheté en 1964 un moulin du XIIe dans lequel il voulait recréer l'ambiance de son enfance égyptienne. Un lieu magique où il pouvait se ressourcer. Situé à une soixantaine de kilomètres de Paris, à Dannemois, Claude François va vivre dans cette superbe propriété ses plus grands instants de bonheur, au calme et à l'abri de la folie du métier. Et cela durant 14 ans. A la mort du chanteur, la bâtisse est vendue. Laissé à l'abandon pendant vingt ans, le moulin a été racheté par un couple de passionnés. Il est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour tous les fans qui souhaitent retrouver l'âme de Cloclo. Amenant à Dannemois plus de 12 000 visiteurs par an, à raison de 5 visites par jour, cette maison tourne à nouveau au rythme de l'idole. Plus qu'un musée, le moulin est aussi le lieu de vie des propriétaires, fidèles à la mémoire de Claude François, à ses manies décoratives. Ils arpentent les ventes aux enchères pour retrouver des objets d'époque, restaurer l'intérieur tel que le chanteur l'avait laissé. Et permettre aux fans, aux sosies et aux proches de Claude François le moyen de retrouver un peu de son âme.

Episode 1 de la série " Hôtels et maisons de légende - Moulin de Dannemois, le jardin secret de Claude François" une réalisation de Laurent Allen-Caron à voir ce lundi 07 août à 22h10 sur la Une.

A revoir sur AUVIO durant 90 jours