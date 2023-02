Un Louviérois reçoit le prix de meilleur pizzaïolo de Belgique après un concours mondial en Italie

Le meilleur pizzaïolo de Belgique est-il Hennuyer ? Antonio Russo a reçu ce mercredi un prix aux championnats du monde à Rimini en Italie. Un concours qui rassemblait 800 participants. Le jury a récompensé ses pizzas en lui décernant la première place parmi les participants belges au concours.

Habituellement Antonio travaille dans la pizzeria familiale à Houdeng près de la Louvière (Russopizza). Ce jeune homme de 20 ans participait pour la première fois à ce concours mondial durant lequel il a dû créer trois pizzas différentes et l’une d’elles a particulièrement séduit le jury.

"J’ai fait une pizza à double cuisson. Une fois sortie du four, j’ai mis une base de courgette réalisée moi-même. J’y ai mis de la Coppa, de la Stracciatella et un confit d’oignon aussi réalisé par mes soins. Pour la décoration, un peu d’huile d’olive, du basilic et quelques zestes de citron. Je pense que c’est celle des trois qui a le plus séduit le jury. J’ai en tout cas reçu les compliments de quelques personnes importantes et notamment le champion mondial de l’an dernier. Il m’a félicité et m’a encouragé à continuer comme je le fais".

Un premier prix qui en appelle d’autres et pourquoi pas le titre de champion du monde l’an prochain ?