Un loup tue 20 moutons dans une réserve naturelle à Nassogne : une menace pour la biodiversité ?

Un contexte parfois déjà tendu dans lequel la présence de loups ne peut qu’aggraver la situation au point de questionner la possible coexistence de politiques de protection stricte du prédateur en corollaire à la préservation de milieux rares comme les tourbières ou les pelouses calcaires en Belgique ou partout en Europe. Comment parvenir à protéger un carnivore qui mange les moutons qui eux-mêmes entretiennent les milieux rares qu'on tente de sauvergarder? Le serpent se mord un peu la queue: " Il y a un paradoxe c’est vrai, avoue Alain Licoppe. Et puis le fait de tenter de préserver l'environnement crée justement un milieu propice à l'installation du loup! Mais c'est vrai qu'il peut devenir aussi théoriquement une vraie menace pour le pâturage de moutons ou de chèvres qui préserve ces milieux ouverts qui disparaîtraient sans intervention de l’homme. C’est un patrimoine important et c’est pour cela qu’on l’entretient. Cela a demandé beaucoup d’investissements en temps et en argent de la part de la Région, de l’Union européenne et j’imagine mal qu’on les abandonne mais c’est un véritable défi. Nous allons devoir être créatifs parce que les budgets prévus et alloués pour protéger les troupeaux de la dent du loup ne sont pas infinis et il n’existe à l’heure actuelle aucune solution miracle sans beaucoup d’argent". Les experts peuvent-ils se passer de moutons dans certains cas ? Et que fait-on, et avec quel budget, quand ce n’est pas possible ? Doit-on abandonner certaines réserves naturelles, moins importantes, au loup ? Doit-on strictement empêcher le loup de s’installer dans des zones riches en biodiversité que sa seule présence pourrait détruire ? Ces questions restent en suspens et génèrent parfois même des tensions entre naturalistes.

Sophie Deger, l’éleveuse, veut croire en une cohabitation. Elle garde l’espoir de pouvoir tenir les loups loin de ses moutons avec les bonnes protections, sans chiens pour le moment. Mais si les attaques se multiplient à l’avenir, elle sait déjà qu’une autre difficulté se présentera : garder les moyens, l’envie et la force de continuer son activité. Même avec la meilleure volonté du monde