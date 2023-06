Un logiciel espion dans le téléphone de policiers et de magistrats belges, dont le juge Michel Claise

Dans l’enquête sur les soupçons de corruption au Parlement européen, Le Soir notait en janvier dernier que, "par précaution et pour se mettre à l’abri d’éventuelles écoutes d’organisations hostiles, les enquêteurs utilisent des couleurs comme noms de code pour évoquer chaque suspect."

D’autre part, les téléphones et les appareils connectés comme les montres ou oreillettes sont de plus en plus souvent bannis des salles de réunion et des discussions importantes. Cette mesure radicale apparaît comme la plus efficace, compte tenu des avancées technologiques continuelles réalisées par les concepteurs des logiciels espions.

"Je pars toujours du principe que je suis écouté", confie un interlocuteur en première ligne dans des enquêtes sensibles, "car il est impossible de se prémunir totalement contre ce type d’espionnage".