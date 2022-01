Un logement insolite en Wallonie ou à Bruxelles, ça vous tente pour la Saint-Valentin ?

Saint-Valentin en région bruxelloise ?

- La Cabane de Poupette est une petite cabane à la décoration rustique et bucolique située dans un environnement exceptionnel à l’abri des regards. C’est l’endroit idéal si vous avez quelque chose à fêter ou tout simplement pour passer un doux moment avec votre moitié. Votre réservation comprend la nuit dans ce cadre magique, un repas 3 services à réchauffer et un succulent petit-déjeuner déposé sur votre terrasse. Les points forts de l’intérieur de la cabane : le salon cosy avec des fauteuils, le grand feu de bois, la grande bibliothèque et des jeux de société à votre disposition si vous aimez lire et la chambre très confortable.