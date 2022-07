Un lob du milieu de terrain : le golazo de Ronny Rodelin pour le retour du championnat suisse

Ne cherchez plus. L’un des buts de l’année a été inscrit ce week-end lors de la première journée de championnat suisse. L’œuvre de Ronny Rodelin.

Vous ne le saviez sans doute pas mais le championnat suisse a repris ce week-end. Et si l’information ne vous intéresse peut-être qu’à moitié, ce ne sera sans doute pas le cas du but fantastique inscrit par Ronny Rodelin.

Dimanche, lors de la rencontre entre Servette et Saint-Galles, le Français a inscrit le seul but de la rencontre, et quel but. À plus de trente mètres du but adverse, le joueur passé par Mouscron ne s’est pas posé de questions en voyant le gardien avancé. Celui-ci n’a absolument rien pu faire et n’a pu que constater les dégâts en voyant le ballon finir dans ses filets.

Rodelin a donc offert une première victoire à son club d’une bien belle manière.