Un livreur noir de FedEx poursuivi et visé par des tirs par un père et son fils blancs dans le Mississippi

Pourtant, l’avocat du livreur a déclaré à CNN qu’il voulait que les charges contre les prévenus soient renforcées et qu’ils y ajoutent celle de "tentative de meurtre". "Parce que si les rôles étaient inversés, et qu’il leur avait fait ça, il aurait été immédiatement arrêté pour tentative de meurtre et serait allé en prison la même nuit", a déclaré Moore au sujet de son client. "Il n’aurait pas été autorisé à attendre une semaine pour se rendre."

Ils ont également demandé à la police de Brookhaven de confier l’enquête à une agence extérieure et de requalifier les charges en tentative de meurtre. M. Moore a également demandé au FBI d’enquêter sur l’affaire comme un possible acte criminel à caractère raciste. Collins, le chef de la police, a déclaré à CNN que le FBI était venu à son bureau jeudi et avait pris le dossier de l’affaire.

"Cet homme est pleinement employé par FedEx, il fait son travail, et pourtant vous le poursuivez, lui coupez la route et lui tirez dessus plusieurs fois", a déclaré l’avocat Carlos Moore. "C’est écœurant d’être aussi haineux, aussi raciste et aussi plein de malice juste à cause de la couleur de sa peau".

Au niveau de la suite, l’affaire doit passer par un "grand jury". Ce "grand jury" pourrait décider d’inculper les deux hommes pour d’autres charges que celles initialement retenues pour justifier leur arrestation.