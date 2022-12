Un livre pour les fêtes ? Les animateurs de La Première dévoilent leurs coups de cœur littéraires de 2022

Dans son premier roman, Anthony Passeron questionne le silence familial. Celui qui a entouré la maladie et la mort de son oncle Désiré, héroïnomane mort du Sida dans les années quatre-vingt. Dans ce milieu rural, on ne parle pas, on ne nomme pas les choses. Car la toxicomanie et le SIDA sont des maladies honteuses. Passeron écrit pour abolir la honte. Un chapitre sur deux, il raconte l’épopée et l’acharnement des scientifiques français qui ont percé le mystère du virus pour apprendre peu à peu à le combattre et ainsi sauver des millions de vies. Brillant.

Anthony Passeron, Les enfants endormis (Globe), 288 p.