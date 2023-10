Un livre pour aider le personnel soignant à mieux communiquer avec les patients

Laure Watelet est médecin urgentiste au sein du groupe hospitalier Jolimont dans la vie de tous les jours. Et sa vie professionnelle lui a fait prendre conscience d'une réalité: pas toujours simple pour le corps médical de se faire comprendre auprès des patients. Les médecins et infirmiers utilisent parfois un langage trop hermétique. C'est de ce constat qu'a germé l'idée d'écrire un livre pour donner outils et conseils à ce personnel soignant. Le résultat, c'est un roman graphique de 150 pages intitulé "La communication, ça soigne et ça se soigne. Au dessin, Pauline Antoine, à l'écriture, Laure Watelet qui était l'invitée de Brabant wallon matin ce jeudi.