Un livre miniature de Charlotte Brontë acheté plus d’un million d’euros

Plus petit qu’une carte à jouer et vendu 1,25 million de dollars : un recueil de poèmes écrits par Charlotte Brontë à 13 ans a été acheté par une association littéraire britannique qui a annoncé lundi en faire don au musée dédié à l’autrice du 19e siècle.

Intitulé "A Book of Ryhmes (sic) by Charlotte Bronte, Sold by Nobody, and Printed by Herself" ("Un livre de rimes par Charlotte Brontë, vendu par personne et imprimé par elle-même"), ce manuscrit en papier brun de 15 pages daté de 1829, cousu à la main et comprenant une collection de dix poèmes jamais publiés, avait été dévoilé la semaine dernière à New York.

Un gain immense pour le Royaume-Uni

Mis en vente pour le compte d’un propriétaire anonyme, il a finalement été acheté pour 1,25 million de dollars (1,16 million d’euros) par les "Amis des bibliothèques nationales", une association britannique qui œuvre pour la conservation du patrimoine littéraire national.

"Sauver le petit livre de Charlotte Brontë représente un gain immense pour le Royaume-Uni", s’est réjoui le président de l’association Geordie Greig, remerciant tous ceux ayant participé à la levée de fonds ayant permis, en deux semaines, d’acquérir le manuscrit.