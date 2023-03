Un livre comme outil pour prendre conscience des stratégies mises en place par les femmes perverses narcissiques

Christine Calonne est psychologue et psychothérapeute. Depuis près de 20 ans, elle s’est spécialisée dans l’étude et l’aide aux victimes de pervers narcissiques. Un thème sur lequel elle a déjà écrit plusieurs livres. Mais pour la première fois, elle vient de sortir un ouvrage sous forme de questions-réponses, entièrement consacré aux femmes perverses. Des femmes endossant le rôle de mère, d’épouse, de collègue ou d’amie.

Une manière, selon elle, de lever les tabous en faisant prendre conscience que la perversion narcissique touche aussi bien les hommes que les femmes. A la différence que ces dernières "utilisent les stéréotypes sociaux à leur avantage dans les situations comme les tribunaux ou les situations où interviennent les intervenants sociaux parce qu’elles se posent en victime. Et comme elles jouent très bien la comédie, de façon très sournoise (beaucoup plus que les hommes), elles peuvent, beaucoup plus facilement que les hommes, se faire passer pour de vraies victimes, alors qu’elles sont les bourreaux. D’ailleurs, leur capacité à gagner dans des affaires judiciaires est vraiment très importante", affirme Christine Calonne.

Un outil pour mieux comprendre

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a décidé d’écrire ce livre. Pour "faire avancer la compréhension des gens par rapport au fait que le machiavélisme, cela existe ; la capacité à détruire quelqu’un de façon consciente, cela existe ; et qu’il faut prendre du recul par rapport aux stratégies victimaires qui ne correspondent pas à quelque chose de réel mais à une tentative de prise de pouvoir et d’instrumentalisation des autres."

Quant à savoir pourquoi elle a écrit ce livre sous forme de questions-réponses, elle répond : "Parce qu’on a rapidement une réponse à une question pour des personnes qui ont besoin d’une réponse rapide et d’une compréhension rapide."

Reste le temps de l’observation

Car dans ce genre d’affaires, que ce soit la magistrature, les intervenants sociaux ou encore la police, "il faut souvent que cela aille vite." Or, pour décoder les stratégies victimaires, il faut d’abord être bien formé, mais aussi prendre du temps parce que "cela se fait par l’observation et cela prend du temps d’observer ça."

Dans tous les cas, cela permettra à tout un chacun d’y voir un peu plus clair sur les stratégies mises en place par ces femmes perverses narcissiques et de comprendre pourquoi elles agissent de cette manière. Quelques outils sont également donnés pour permettre de les démasquer et de les contrer.