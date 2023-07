Un livre belge qui mêle anecdotes et balades éblouissantes : "La forêt de Soignes, sous les feuilles, l’Histoire"

Imaginez une forêt millénaire restée inchangée malgré les aléas du ciel et les appétits dévorant des hommes. Elle a été le refuge des hors-la-loi, des moines et des amoureux. Le lieu de loisirs et de plaisir de générations entières de Bruxellois en mal de grand air et de dépaysement. Elle a aussi et surtout, abrité une faune et une flore d’une richesse extraordinaire. Et si elle a pu échapper à la destruction pendant des siècles, c’est grâce à une pratique aujourd’hui tellement décriée : la chasse.

"La chasse est somptueuse et le lieu dans lequel elle s’exerce doit être à la mesure de l’aventure qu’elle procure. Alors que de nombreuses têtes sont défraîchies, la forêt de Soignes reste entière, car elle constitue une pièce majeure dans le paraître des ducs de Brabant et de leurs descendants" écrivent notamment les auteurs.

Soigne regorge de richesses naturelles, souvent méconnues, du promeneur non averti, mais qu’il a souvent simplement sous les yeux sans toujours s’en rendre compte.

► Découvrez l’entièreté de la chronique dans la séquence ci-dessus.