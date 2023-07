Un livre belge pour passer l’été : "Les mains floues", roman musical ténébreux de Vinciane Goffin

C’est un livre belge qui mérite un concert de louanges, dont la tension va crescendo. Premier roman de la pianiste et chanteuse liégeoise Vinciane Goffin, publié chez Panthères Editions, Les mains floues transporte ses lecteurs dans un voyage musical et littéraire sans fausse note. Découverte du premier tome de la séquence Livres d’été dans Matin Première.

Chaque année, quelque 300 éditeurs belges francophones publient plus de 11.000 titres. Romans, BD, romans graphiques, essais, guides en tous genres, ouvrages scientifiques ou techniques, l’édition en Belgique est foisonnante et passionnante !

Des centaines d’autrices et auteurs, écrivains amateurs ou grandes plumes et grandes voix du monde du spectacle et de l’audiovisuel belge francophone s’essaient à l’écriture et très souvent avec bonheur. Cet été, nous vous proposons d’en découvrir dix sur Matin Première. Un par jour à partir du 24 juillet dès 7h20 ou en replay sur Auvio. Différents genres, différents styles, de quoi passer quelques heures de vos vacances à rêver, frissonner ou rire avec ces Belges pages pour l’été !