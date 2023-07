Un livre belge pour passer l’été : "L'enfance unique", autobiographie wallonne qui questionne notre identité

L’auteur est né et a grandi à l’ombre d’un terril, bercé par le wallon et gavé par les bons petits plats de sa grand-mère et l’affection bourrue d’un grand-père haut en couleur.

Une enfance heureuse que décrit Frederic Saenen : "Entre 73 et le début on va dire des années 80 à l’époque où je vivais rue de Ruy à Grâce-Hollogne, avec ma maman, mes grands-parents maternels et évidemment le caniche de la famille, Boy. Mais aussi où j’explore un peu mon rapport à ma langue première c’est-à-dire le wallon parce que c’était la langue qui était parlé par mes grands-parents dans laquelle je baignais et puis aussi par les gens du quartier et c’est donc la langue qui a bercé mon enfance".