Un livre belge pour l’été : "Airborne 44" de Philippe Jarbinet, des BD au regard nuancé sur la Seconde Guerre mondiale

Philippe Jarbinet signe avec Airborne 44, une série centrée sur la Deuxième Guerre mondiale. Une fresque où se mêlent fiction et Histoire avec un grand 'H'. Le réalisme des dessins sert le récit nuancé et traumatique de civils et militaires plongés dans la tourmente et le quotidien effroyable de la guerre.

"Ils ont poursuivi leur avance jusqu’à mi-pente d’une prairie menant à une forêt. Une simple clôture les a ralentis. Un char allemand se tenait en embuscade à seulement 250m, il a fait un carnage. De là où j’étais, j’entendais les cris de désespoir des blessés. Certains pleuraient pour recevoir de l’aide. Les gars sont restés coincés dans la neige pendant des heures, couchés, ils étaient pulvérisés par l’artillerie, s’ils se levaient, la mitrailleuse les fauchait. Il n’y avait aucune issue, tout repli était exclu".