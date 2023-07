Un livre belge pour l’été : "Chronique Z" de Savina Leblond, journal intime intergénérationnel saisissant

Chronique Z c’est un récit de vie, un récit de vie fictif, donc écrit en "je", ou une jeune fille, Livia, raconte ses souvenirs de ses 10 ans à ses 20 ans.

Et c’est en découvrant le carnet intime de sa grand-mère, qu’elle a l’idée de se lancer à son tour dans ce récit.

Et donc, en parallèle du récit de Livia et de ses souvenirs à elle, on a ceux de la grand-mère, le carnet intime de la grand-mère qui l’aide à grandir et qui la fascine aux mesures de ses lectures. Le roman est émaillé d’évocation d’événements d’actualité qui aident le lecteur à s’identifier à l’histoire.