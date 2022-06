Un Liégeois débranche des pubs lumineuses aux Guillemins : interpellé par la police, il risque aussi une amende de 2400€ pour le retard pris par son train

Il monte ensuite dans le train, qui reste cependant bloqué en gare pendant 20 minutes, le temps que des agents de Securail (le service de sécurité de la SNCB) effectuent une visite d’inspection. Tous les passagers sont ensuite invités à descendre du wagon. C’est à ce moment-là que les choses se corsent : "En descendant du train, je suis interpellé par les agents de Securail tandis que les autres passagers sont autorisés à remonter à bord", précise ce Liégeois qui préfère garder l’anonymat.

"Les agents de Securail m’accusent alors d’avoir dégradé les publicités lumineuses et d’avoir mis le train en retard. La police est arrivée sur place et m’a emmené au commissariat. J’en suis ressorti avec une convocation pour dégradation volontaire de matériel publicitaire. La police m’a également reproché d’avoir provoqué le blocage du train et m’a précisé que j’allais devoir payer 60€ par minute de retard. Je n’ai pas encore reçu d’amende mais faites le calcul, ça fait beaucoup ! Je conteste ces infractions : j’ai effectivement débranché les prises des publicités mais sans rien casser, il n’y a donc pas eu de dégradations, et ce n’est pas moi mais bien les agents de Securail qui ont causé ce retard. Ils auraient pu m’interpeller dans le train en marche, j’étais tout à fait coopérant".

Ironie de l’histoire, peu de temps après, un des écrans publicitaires en question, qui était placé sur une remorque devant la gare, a été enlevé sur ordre du bourgmestre pour infraction urbanistique.