Un Liégeois d’adoption évacue des dizaines de compatriotes ukrainiens : « on voudrait aider plus de gens »

Lors du premier voyage, une dizaine de personnes sont arrivées jusque Liège. Valéry Dvoïnikov aimerait répéter ce processus de sauvetage régulièrement : "Cette fois-ci, il y a aura aussi une dizaine plus ou moins qui va arriver ici. Et pour le moment, ce sont des gens des familles proches, évidemment, pour lesquelles on agit, mais seulement parce qu’il y a aussi des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et donc, c’est des amis d’amis d’amis, etc. On voudrait aider plus de gens parce que vous n’imaginez pas ce qu'il se passe à la frontière. Moi, j’ai des photos des chauffeurs qui m’arrivent régulièrement. C’est une vraie catastrophe humanitaire que l’Europe n’a plus connue, je crois, depuis la guerre en ex-Yougoslavie".