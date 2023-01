Un légendaire surfeur brésilien se tue à Nazaré, la première victime de ce spot célèbre

Un légendaire surfeur brésilien, Marcio Freire, est mort jeudi à Nazaré, dans le centre du Portugal, devenant la première victime de ce spot célèbre et suscitant les condoléances d'autres professionnels des grosses vagues.

"Un homme de 47 ans, de nationalité brésilienne, est décédé cet après-midi après avoir fait une chute en pratiquant le surf tracté à Praia do Norte", a indiqué l'Autorité maritime nationale dans un communiqué.

"Les sauveteurs ont constaté que la victime était en arrêt cardio-respiratoire, commençant immédiatement les manoeuvres de réanimation sur le sable (...). Après plusieurs tentatives, il n'a pas été possible d'inverser la situation", a-t-elle précisé.

Selon des sources locales interrogées par l'AFP, la victime est Marcio Freire, l'un des vétérans du surf XXL ayant vécu une vingtaine d'années dans l'archipel américain d'Hawaï, Mecque du surf international.

Toujours d'après ces sources, jeudi, les conditions de la mer n'étaient pas particulièrement dangereuses.

Plusieurs professionnels du monde entier, également présents à Nazaré jeudi, ont rendu hommage à Freire.

"Aujourd'hui, nous avons perdu l'un des nôtres", a écrit sur Instagram le spécialiste du surf de grosses vagues Nic von Rupp. "J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Marcio. (...) Aujourd'hui je l'ai vu surfer toute la journée à Nazaré avec un énorme sourire. C'est avec cet énorme sourire que je me souviendrai de lui".

Egalement sur Instagram et depuis Nazaré, le surfeur Thiago Jacare, compatriote de Freire, a rendu hommage à son ami qui était selon lui "plus qu'une idole" et un "véritable héros".