Un laxatif pour retrouver la mémoire ?

Quel principe se cache derrière cette mystérieuse expression ? En fait, le repositionnement de médicaments consiste à utiliser des molécules non pas pour leur usage primaire, mais bien pour leurs effets secondaires. L’exemple le plus célèbre, c'est évidemment celui de l'aspirine. Depuis très longtemps, on sait que cet anti-douleur a aussi un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Très souvent, on propose donc aux patients de prendre de l’aspirine pour prévenir le risque d’AVC ou d’infarctus par exemple.