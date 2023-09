"Un lapin" de Chantal Goya : une chanson sur la chasse... et sur le deuil

Plus de 45 ans après sa sortie, les petits comme les grands fredonnent encore ces paroles "Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C’était un lapin qui, avait un fusil" de Chantal Goya. Cette chanson est un classique des comptines pour enfants… mais revêt pourtant un caractère plus sombre quand on se penche sur le sens des paroles.

Le lapin est un motif récurrent dans la chanson pour enfant. Citons entre autres Mon petit lapin s’est sauvé dans le jardin ou Petit lapin timide d’Henri Dès paru en 1984.

Ce dernier reprend le thème de la chasse dont Chantal Goya reste pionnière dans un texte assez intéressant.

La légende dit, confirmée par Chantal Goya, que la chanson a été inspirée par un fait réel : l’intervention de chasseurs venus frapper à la porte de Chantal Goya un dimanche pour se plaindre d’une bande de garnements, dont faisait partie le fils de Chantal Goya, 11 ans qui a dégonflé les pneus de leurs voitures. Le fils de Chantal Goya aurait dit qu’un de ces jours, les chasseurs seraient tués par les lapins. Chantal Goya, en promo à Bruxelles actuellement, a confié : "Je les ai fait entrer parce que je me suis dit que j’allais traiter ça avec un bon vin et du saucisson". Dans la maison se trouvent Jean-Jacques Debout et Roger Dumas qui travaillent sur une chanson à finir pour une émission de télé. C’est de cette manière que naît cette chanson : par hasard, et par un coup de sonnette à la porte.