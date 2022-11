Un lancement de coupe du monde alternatif pour la CSC à Liège

La coupe du monde de football a débuté dès 17 heures avec le premier match opposant le Qatar à l’Equateur, mais ce n’est pas devant un écran géant que la CSC de Liège a célébré l’événement. Pour le syndicat chrétien, l’heure était plutôt à l’hommage. Celui pour les 6500 travailleurs décédés sur les chantiers de construction des infrastructures de cette coupe du monde. Un chiffre issu d’une enquête menée par le quotidien britannique The Guardian.

Pour marquer l’événement, les syndicalistes ont donc inscrit ce chiffre de 6500 sur le sol, à l’aide de bougies, puis observé une minute de silence. Des films montrant l’envers du décor ont aussi été projetés afin de mettre en lumière les conditions de travail subies par les travailleurs migrants ayant œuvré à ces constructions.

Le temps de cette coupe du monde, des délégués de la CSC vont aussi sillonner des chantiers pour informer les travailleurs sur la situation au Qatar et présenter leurs revendications en faveur d’un travail plus décent en Belgique (enregistrement des présences sur les chantiers et limitation de la chaîne de sous-traitance).