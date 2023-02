Un label pour orienter les consommateurs vers les produits de fermes durables

Selon Yves Vandevoorde de la Fugea (un des trois concepteurs de ce nouveau label) le label C’durable serait plus fiable que tout ce qui existe déjà dans la grande distribution. " Les autres scores faits dans les grands magasins, c’est un peu du greenwashing, on essaye de montrer qu’on est plus vert que ce qu’on est mais ça se base sur pas grand-chose, sur l’étiquette du produit ou le fait d’avoir mis tel ou tel produit dedans. Ici avec ce label on veut vraiment se baser sur l’exploitation agricole, sur la réalité du terrain et la réalité de l’exploitation" Les autres labels apprécieront… Mais le risque existe qu’u final le consommateur ne s’y retrouve plus dans la multiplication des labels. " C’est un risque qu’on a voulu courir" ajoute Yves Vandevoorde.

Concrètement, les exploitations agricoles peuvent évaluer leur score et pratiques grâce à 2 rendez-vous successifs et gratuits avec un conseiller agricole. Le premier pour récolter les données nécessaires au diagnostic et le deuxième pour livrer le résultat de l’analyse et obtenir le score si la ferme désire l’afficher. Les données récoltées restent confidentielles garantit le label " c’durable ". Il ne s’agit donc en aucun cas de contrôle, mais d’implication volontaire.

On peut imaginer, si les scores sont mauvais, que l’exploitant ne les affichera pas. Mais ce label incitera-t-il la ferme à améliorer ses pratiques pour plus de respect de l’environnement et rentrer dans la filière ? C’est une possibilité.

Ne va-t-on pas aussi créer une catégorie de bonnes exploitations durables et d’autres nuisibles à l’environnement ? Celles avec et sans label ? C’est aussi une possibilité. Or ce n’est pas parce que l’exploitation n’affiche pas ce label que pour autant elle ne respecte ni le bien-être animal, la biodiversité ni le climat. D’autant que ce "Durable" ce n’est pas du tout l’équivalent de l’AFSCA. Ce label n’est pas obligatoire, il offre aussi un avantage commercial comme le confie Marc-André Hénin Agriculteur à Pondrôme.

" Chaque semaine on doit trouver 3000 ou 4000 consommateurs pour acheter nos produits, pour en vivre. Et donc c’est impossible de communiquer avec tous les consommateurs. Alors c’est important qu’au niveau de l’étiquetage qu’il y ait une information de qualité" Ou quand le logo de durabilité devient un logo commercial de qualité !

Le résultat espéré est en effet l’essor de cette filière de proximité. Plus il y aura de participants, de consommateurs, plus le cercle sera vertueux tant pour les producteurs concernés que sur l’environnement. . Encore faut-il que les prix de vente de ces produits locaux et durables ne découragent pas les consommateurs.