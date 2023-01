Un label pour les futurs "diplômes européens" promu par la Commission

Six projets d’enseignement supérieur ont été sélectionnés pour élaborer une certification qui permettra de labelliser, dans les différents États membres, les futurs "diplômes européens", a annoncé mardi la Commission européenne.

Ce label refléterait les savoirs acquis par les étudiants ayant suivi un programme commun dans plusieurs établissements et dans plusieurs pays, en plusieurs langues, en ayant bénéficié des possibilités de mobilité offertes par Erasmus +, ainsi que d’approches pédagogiques transdisciplinaires. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur de Belgique figurent parmi ces pionniers : l’université libre de Bruxelles (ULB), l’université catholique de Louvain (KUL), l’université de Gand (UGent), l’université d’Anvers (UAntwerpen) ou encore la haute école d’arts flamande Luca (ex-Saint-Luc). Au total, les projets sélectionnés rassemblent 90 établissements d’enseignement supérieur, non seulement de l’UE, mais aussi de Norvège, Turquie, Suisse et du Royaume-Uni, s’est réjouie la commissaire à l’Éducation, Mariya Gabriel. Présente à ses côtés, la ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, s’est réjouie de la possibilité d'"offrir le meilleur de l’Union européenne à nos étudiants et chercheurs". Pour le recteur de la KUL Luc Sels, ce label devrait "changer la donne". Il a souligné que la licence commune en études européennes était accueillie par quatre institutions actuellement, alors qu’elles pourraient être au nombre de 11 si l’on pouvait lever les obstacles juridiques entre législations. Dans la même perspective, quatre projets-pilotes ont été sélectionnés pour permettre aux "alliances" d’établissements d’enseignement supérieur de tester un futur statut juridique européen pour ces alliances. Ce statut permettrait de prendre des décisions stratégiques communes, de concevoir des programmes d’études communs ou de mutualiser des ressources et des capacités humaines et techniques. L’un de ces projets associe l’université de Liège (ULg).

"On place les briques d’un espace européen de l’enseignement supérieur", selon Mme Glatigny. À ses yeux, les alliances européennes, dont cinq sont présentes en FWB, constituent de "véritables mastodontes en développement, capables de dépasser les obstacles inhérents aux différences" nationales. Chaque projet pilote sélectionné pourra bénéficier d’un budget maximal de 200.000 euros au titre du programme Erasmus + pour une durée d’un an, avec un début prévu au printemps 2023.