Un label pour des kots de qualité à Charleroi

La Ville de Charleroi lance un label pour des kots de qualité. Ce label il s’appelle "C Mon Kot". Il y aura de plus en plus d’étudiants dans le centre-ville avec l’arrivée du campus universitaire qui doit ouvrir en 2023. La Ville s’attend à devoir loger jusqu’à 10.000 étudiants. Actuellement environ 1000 kots sont disponibles pour 1200 étudiants. Problème : tous ces kots ne sont pas toujours des logements de qualité.

16 critères

C’est à ça que doit servir ce label ; proposer aux étudiants un repère pour savoir si le kot sur lequel il lorgne sera de qualité. Ce label, ce sont les propriétaires qui doivent le demander. Pour l’obtenir, ils devront faire la demande auprès de l’administration. Un agent communal se rendra alors dans l’appartement pour s’assurer que le kot respecte plusieurs conditions. Il faudra évidemment être en ordre avec tous les règlements urbanistiques mais aussi respecter au moins 5 de 16 critères établit par la ville.

Ces 16 critères, les voici :

Performance énergétique du logement située entre A + et B

Présence d’un espace extérieur (balcon, terrasse, jardin,...)

Présence d’un espace de rangement (grenier, cave,...)

Présence d’un espace récréatif (bibliothèque, salle de sport, salle de gaming,…)

Présence d’un local sécurisé pour entreposer les vélos, trottinettes,…

Présence d’un garage ou d’un espace de stationnement privatif

Présence d’un système de sécurité (Alarme, caméra,…)

Nettoyage et entretien des espaces communes inclus

Présence d’une conciergerie

Présence d’un arrêt de bus desservant directement une école supérieure dans les 250 mètres de l’immeuble

Présence d’une école supérieure dans les 2km de l’immeuble

Salle de bain/douche et W-C privatif

Accès à une connexion internet

Immeuble situé à distance de marche d’équipements collectifs ou de zones de loisirs (Piscine, parc, bibliothèque, salle de sport,…)

Immeuble situé à distance de marche de commerces de premières nécessité (supermarché, pharmacie,…)

Possibilité de charger un véhicule électrique

Une fois obtenu, ce label est valable 5ans.

Un état des lieux

Ce label permettra à la Ville d’établir un cadastre des kots disponibles en ville. "Pour l’instant, il y a ces types de kots comme une chambre chez l’habitant qui échappent à notre vigilance car ces kots ne nécessitent aucun permis d’urbanisme ou de location. Ce sont surtout ces kots-là dont on veut vérifier la qualité. En ce qui concerne les kots qui sortiront de terre, ils auront automatiquement le label puisque pour obtenir un permis il faudra de facto respecter l’ensemble des critères du label", explique Laurence Leclercq, l’échevine en charge du logement et de l’urbanisme.

Les propriétaires de kot qui veulent obtenir ce label pourront contacter l’administration communale dès le 1er janvier. Les annonces de kots libres se retrouveront ensuite sur le site internet de la commune.

Enfin, un label "C Mon Kot + " sera aussi créé pour les logements en mesure d’accueillir des étudiants en situation de handicap.