Un label de qualité nutri-santé pour la Maison de Repos Libert à Marche-en-Famenne

A Marche-en-Famenne, la maison de repos Libert, gérée par le CPAS, vient de se voir décerner par l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité), le label "qualité nutri-santé". C'est première maison de repos en Province de Luxembourg à recevoir ce label et la troisième en Wallonie. C'est un long processus autour d'une charte de 25 critères dont 15 principaux. Marie Jacot a été engagée en 2019 comme nutritionniste au home Libert et elle nous explique ce qui a changé dans l'optique de ce label... " Nous avons du modifier nos menus, surtout d’un point de vue qualitatif, qu’ils soient plus " nutritionnels " et plus diététiques. Nous avons mis plus souvent des fruits, fait en sorte que la viande soit la principale denrée dans l’assiette. Nous avons soigné la présentation de l’assiette aussi parce que les personnes âgées mangent d’abord avec les yeux. "