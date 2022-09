Un kot avant la rentrée : un parcours semé d’embûches

L’obstacle le plus fréquent, c’est le prix du logement. L’augmentation générale du prix des kots est due, en très grosse partie, à l’augmentation des charges suite à la crise énergétique. Mais pas seulement. "Aucune régulation n’est mise en place pour contrôler l’augmentation des loyers", nous confirme le Service Public Wallon section logement. Si les charges augmentent et que le propriétaire décide d’augmenter son loyer lors de nouveau contrat, cela peut devenir très onéreux (parfois presque 600 euros/mois, à Bruxelles). Et cela freine, bien entendu, de nombreux jeunes.

Pour Théo et Pierre, au-delà du prix élevé des kots, c’est surtout le manque de logements libres qui a posé problème.

80.000 étudiants sont en situation de précarité et cette crise des logements a un véritable impact.

Pour Emila Hoxhaj, présidente de la Fédération des étudiants francophones, le constat est alarmant. "Un étudiant sur quatre doit travailler pour financer ses études et/ou son kot". Mais un étudiant qui travaille pour financer ses études aurait jusqu’à "43% de chance en moins de les réussir". Bon nombre d’étudiants francophones sont en situation de précarité. Il leur est d’autant plus difficile de trouver un logement.